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Türkiye'de 4 bin 418 yeni vaka

04 Temmuz 2021 Pazar 23:05
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Türkiye'de 4 bin 418 yeni vaka

 Tüm türkiye normalde akşam saatlerinde açıklanan 4 Temmuz corona virüsü haritasını bekliyordu. Sosyal medyada koronavirüs tablosunun neden açıklanmadığına ilişkin sorular gelirken, bu gecikmenin nedeni belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yayınladığı mesajda, bugün itibarıyla corona virüsü gelişmelerine ilişkin yeni bir ekranın devreye girdiğini duyurdu. Bu ekrandan vaka sayılarını ve aşı programı takip edilebilecek. Tabloda alışılageldik detaylar ise haftalık raporlar halinde kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye'de bugün görülen koronavirüs vaka sayısı 4 bin 418 olarak tespit edilirken, vefat sayısı ise düne göre artışla 50 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eski tablo yerine daha detaylı bir tablo paylaştı. Yeni tabloda, Türkiye aşılama durumu, en çok ve en az vaka olan iller ve günlük durum yer alıyor.

KOCA: YENİ BİR EKRANDAN İZLEYECEĞİZ

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pandemi son durumu artık yeni tablodan izleneceğini belirterek, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 4 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Son Güncelleme: 05.07.2021 00:08
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca
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