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Türkiye’de 81 can kaybı, 2 bin 311 yeni hasta

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Kasım 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

05 Kasım 2020 Perşembe 18:41
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Türkiye’de 81 can kaybı, 2 bin 311 yeni hasta

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Kasım 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 146.028 Covid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu, son 24 saatte 1714 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.

Sosyal medyadan günlük corona virüs tablosunu duyuran Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın" ifadelerini kullandı.

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