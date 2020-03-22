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Türkiye’de 9 yeni ölüm, 289 yeni tanı!

9 ölümün ve 289 yeni tanının bulunduğunu belirten Koca, evde kalınması konusunda çağrıda bulundu.

22 Mart 2020 Pazar 21:06
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Türkiye’de 9 yeni ölüm, 289 yeni tanı!

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs yeni rakamlarını açıkladı. 9 ölümün ve 289 yeni tanının bulunduğunu belirten Koca, evde kalınması konusunda çağrıda bulundu.

Koca’nın paylaşımı şu şekilde:

"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."

Bu verilere göre Türkiye'de toplam vaka 1236, can kaybı ise  30 oldu

Son Güncelleme: 22.03.2020 22:16
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