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Türkiye’de illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını duyurdu.

24 Eylül 2021 Cuma 20:29
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Türkiye’de illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı
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Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 11-17 Eylül'de Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.

Önceki hafta (4-10 Eylül) Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 olmuştu.

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum olduğunu belirterek, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart." ifadelerini kullandı.

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