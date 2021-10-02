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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü.

02 Ekim 2021 Cumartesi 19:37
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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti
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 2 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 973 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 oldu. İyileşen hasta sayısı 22 bin 110 olurken toplam 352 bin 162 test yapıldı. Tabloyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Koca, sonbahar ve kış şartlarında salgınla mücadelenin biraz daha zor olduğunu belirterek maske kullanımına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 22 bin 110 hasta taburcu olurken bugün 352 bin 162 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi

"SONBAHAR VE KIŞ ŞARTLARINDA SALGINLA MÜCADELE BİRAZ DAHA ZOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 72.35 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.99 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 72.35 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 159 bin 938'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 44 MİLYON 910 BİN 311 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 997 bin 429 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 44 milyon 910 bin 311 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 465 bin 405 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 29 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 210 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 873 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi

Son Güncelleme: 02.10.2021 23:50
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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