Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

27 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 673'ü semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 183 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 970'ee, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 220 bin 549'a yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 102 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 504 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.