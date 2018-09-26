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Türkiye’de memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:54
Türkiye’de memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak

Türkiye’de Yeni Ekonomi Programı’nda gündeme gelen esnek çalışmanın ayrıntıları netleşiyor. Hizmetin özelliğine göre kamu çalışanları hangi saatlerde çalışacaklarını kendileri belirleyebilecek, haftalık doldurmak zorunda oldukları 40 saatlik mesaiyi nasıl tamamlayacağına kendileri karar verebilecek.

Yeni Ekonomi Programı’yla birlikte kamu personel rejimi değişikliğe gidiyor. Hizmetin özelliğine göre kamu çalışanları ‘esnek çalışma’ yapabilecek. Memurlar hangi saatlerde çalışacaklarını kendileri belirleyebilecek.
Sabah gazetesinden Hazal Ateş’in haberine göre, OECD ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma modeli Türkiye’de de uygulanacak. Yaklaşık 2.5 milyon memuru ilgilendiren, hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri geliştirilecek.

Üzerinde çalışılan modele göre memurlar haftalık doldurmak zorunda olduğu 40 saatlik mesaide başlama ve bitirme süresini işin özelliğine göre belirleyebilecek. İşlerin en yoğun olduğu saatlerde bütün memurlar işinin başında olacak. Kamuda bu saatler özellikle 10.00-12.00 ve 13.00-15.00 olarak ifade ediliyor. Bu saatler dışında çalışma saatlerini belirleme hakları olacak.

İsteyen sabah 08.00’de işe gelip 21.00’de işten çıkabilecek. Bu saatler arasında toplam 12 saat çalışmış olacak. Doldurması gereken 40 saatin 28 saatini diğer günler doldurabilecek. Memurlar isterse bir gününü de boşaltabilecek. Günlük 10’ar saatlik mesailerle 4 gün çalışıp bir günü de boş bırakabilecek.

Mesaisine her an ihtiyaç duyulmayan memurlara da evde çalışma izni verilebilecek. Belirlenen hizmet grupları mesailerini işlerini aksatmamak, zamanında tamamlamak kaydı ile evinde tamamlayabilecek.
(NTV)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye’Memurçalışma Saatleri
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