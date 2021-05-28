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Türkiye'de vaka ve vefat sayıları düne göre düştü

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

28 Mayıs 2021 Cuma 20:30
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Türkiye'de vaka ve vefat sayıları düne göre düştü

28 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 656'sı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 164 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 134'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 228 bin 322'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 12 bin 284 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 454 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Son Güncelleme: 28.05.2021 23:24
Anahtar Kelimeler:
Günlük Koronavirüs Tablosu
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