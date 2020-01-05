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Türkiye’den Trablus’taki saldırıya kınama

TC Dışişleri Bakanlığı, Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

05 Ocak 2020 Pazar 12:44
Türkiye’den Trablus’taki saldırıya kınama

TC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sözde Libya Ulusal Ordusu’na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde akşam saatlerinde Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu’na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırı şiddetle kınandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hafter’in sözde Libya Ulusal Ordusu’nun saldırılarının durdurulması ve Libya’da ateşkes sağlanması, Hafter’e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir.

Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hükümetiyle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.”

(BRT/TRT)

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTrablus
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