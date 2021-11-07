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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 7 Kasım 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 783 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi.

07 Kasım 2021 Pazar 19:28
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı
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Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 783 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi.

Buna göre, son 24 saatte 347 bin 783 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 852 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,25, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,62 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 378 bin 532 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Kovid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac'ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 08.11.2021 00:35
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGünlük Corona Virüs TablosuVaka
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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 7 Kasım 2021
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 7 Kasım 2021
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