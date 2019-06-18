Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Bakan Sucuoğlu’nu ziyaret etti

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Başçeri, çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında önümüzdeki günlerde ne gibi adımların atılabileceğini birlikte ele alacaklarını kaydetti. Başçeri ,iki ülke arasında sosyal güvenlik alanında işbirliğini öngören anlaşmanın yasal çerçevesinin tamamlandığını belirterek, bu anlaşmanın verdiği güçle, iki ülke arasında olumlu çalışmaların yapılacağına inanç belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin uzun bir süredir Kıbrıs’ta görev yaptığına dikkat çekerek, sorunları yakından bilen Başçeri ile birlikte Bakanlığı ilgilendiren noktalarda yakın çalışma dönemini ileriye götüreceklerini kaydetti. Sucuoğlu ilerleyen günlerde Türkiye Cumhuriyetine yapılacak ziyaret ile de hayata geçirilmesi hedeflenen konuları tartışma imkanı bulacaklarInı da dile getirdi.

(BRT/SM)