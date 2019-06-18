Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Bakan Sucuoğlu’nu ziyaret etti

18 Haziran 2019 Salı 10:53
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Bakan Sucuoğlu’nu ziyaret etti

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Başçeri, çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında önümüzdeki günlerde ne gibi adımların atılabileceğini birlikte ele alacaklarını kaydetti. Başçeri ,iki ülke arasında sosyal güvenlik alanında işbirliğini öngören anlaşmanın yasal çerçevesinin tamamlandığını belirterek, bu anlaşmanın verdiği güçle, iki ülke arasında olumlu çalışmaların yapılacağına inanç belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin uzun bir süredir Kıbrıs’ta görev yaptığına dikkat çekerek, sorunları yakından bilen Başçeri ile birlikte Bakanlığı ilgilendiren noktalarda yakın çalışma dönemini ileriye götüreceklerini kaydetti. Sucuoğlu ilerleyen günlerde Türkiye Cumhuriyetine yapılacak ziyaret ile de hayata geçirilmesi hedeflenen konuları tartışma imkanı bulacaklarInı da dile getirdi.

(BRT/SM)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Başçeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Foça Hakkında Detaylı Rehber
Foça Hakkında Detaylı Rehber
Liseli mücitlerin büyük başarısı
Liseli mücitlerin büyük başarısı
” Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil, YSK Açıklamaktadır”
” Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil, YSK Açıklamaktadır”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim