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Tuvalet kağıdını maske yaptı

İstanbul Esenyurt'ta kapalı olması gereken saatte açık olan kıraathaneye baskın düzenlendi. Baskında tuvalete saklanan bir kişinin tuvalet kağıdını maske yaptığı görüldü. Mekan sahibi ve 9 kişiye ceza kesildi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 13:33
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Tuvalet kağıdını maske yaptı

İstanbul'da corona virüs denetimleri tüm hızıyla sürüyor. 

Esenyurt'ta polis ekipleri, bir kıraathanenin kısıtlama saatinde açık  olduğu ihbarı aldı.

Kıraathaneye baskın düzenleyen polisler, içeride 10 kişi olduğunu ve oyun oynadığını tespit etti. 

Polisin geldiğini fark eden 2 kişi, ışıklarını kapattıkları tuvalete saklandı. Polis ekipleri içeride arama yaptı. Tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içerdekilere kapıyı açmalarını söyledi.

Tuvaletin içinde karanlıkta saklanan 2 kişi, kapıyı açarak dışarı çıktı. Tuvaletten çıkan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti.

Durumu fark eden polis ekipleri, yüzüne tuvalet kağıdı takan kişiye maske getirdi. Polis ekipleri yaptıkları baskında herkesi maske takmaları konusunda uyardı.

Corona virüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulCorona Virüs
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