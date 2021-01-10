Üç kardeş bir ay içinde corona virüse yenik düştü

Samsun'da 3 kardeş, bir ay içinde virüse yenik düştü.



Kentte, bir ay önce Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Kenan Emirhan, koronavirüse yakalanarak tedaviye alındı. Emirhan, tedavi gördüğü hastanede 4 Aralık’ta hayatını kaybetti.

Kenan Emirhan ilçede toprağa verildi. Bafra ilçesinde özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Kenan Emirhan’ın kardeşi Dr. Necati Emirhan da bir süre önce corona virüse yakalandı.



Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Dr. Emirhan, 7 Ocak’ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Dr. Necati Emirhan, görev yaptığı özel hastanede düzenlenen törenin arından Çarşamba'da defnedildi. İki kardeşin ölümünün ardından en küçük kardeş olan öğretmen Selman Emirhan’ın da yapılan tetkiklerin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kentteki hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selman Emirhan, dün yaşamını yitirdi.



Ağabeyleri gibi corona virüs mücadelesini kaybeden 2 çocuk babası öğretmen Selman Emirhan, Çarşamba ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

NTV