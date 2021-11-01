‘Unlu’ doğum günü şakası öldürüyordu

İstanbul Kadıköy’de doğum günü kutlamak için bir araya gelen gençlerin ‘unlu’ şakası hastanelik etti. 24 yaşına girecek olan Noyan Demirli’nin başından aşağı arkadaşları un döktü. Un, pastadaki mumun aleviyle bir anda tutuştu ve Demirli ile arkadaşı alevlerin arasında kaldı. Kolu ve bacağı yanan iki genç hastaneye kaldırıldı. Karbonhidratların yanıcı olduğuna dikkat çeken Gıda Mühendisi Batuhan İnanlar, ‘‘Karbon bulunduran tüm bileşenler yanıcıdır. Unu ateşe dökerseniz kömür tozuna göre 35 kat daha yanıcı olabilir. Bu yüzden un, şeker, nişasta gibi maddeleri ateşin üzerine dökmeyin’’ uyarısında bulundu.