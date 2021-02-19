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Ünlü oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti

Corona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş vefat etti. Çekimler için gittiği Malatya'da mutasyonlu virüse yakalandığı öğrenilen usta sanatçı, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti.

19 Şubat 2021 Cuma 15:48
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Ünlü oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti

Corona virüs tedavisi gören 66 yaşındaki tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş, yaşamını yitirdi.

Film çekimleri için Malatya'ya giden Toygun Ateş'in rahatsızlanması üzerine corona virüs testi yapılmıştı.

6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilmişti.

Gizemli Köy filmi çekimleri için Malatya'ya giden Toygun Ateş, rahatsızlanınca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde corona virüs testi yapıldı. 6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edildi. Ünlü oyuncunun tedavisi sürerken, bugün öğle saatlerinde fenalaştı. Organ yetmezliği olduğu da oraya çıkan Toygun Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bu durumu duyan film ekibi, üzüntüye boğuldu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

İnönü Üniversitei Turgut Özal Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı entübe olarak hastanemizde tedavi görmekte olan tiyatro sanatçısı Toygun Ateş vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Toygun Ateş 9 gündür hastanemizde tedavi görmekteydi" denildi.

MUTASYONLU VİRÜSE YAKALANMIŞTI

Ünlü oyuncunun eşi Victoria Kırgız, Ateş'in durumuyla ilgili şunları söylemişti:

"Mutasyonlu corona virüs çıkmış. Böbrekler iflas etmiş. Hem solunum hem de diyalize bağlamışlar. Hastaneyi aradım, doktoru bilgi vermedi 'Gelirseniz yüz yüze görüşürüz' dedi. Bu hava koşullarında nasıl gideceğim? İki çocuğum var yanımda, ne yapacağımı bilmiyorum.

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