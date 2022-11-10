Ünlülerden 10 Kasım mesajları

İşte ünlü isimlerin 10 Kasım’a dair hisleri…

Kıvanç Tatlıtuğ: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu. Anafartalar komutanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk. Kartal bakışlı paşam!

Türkan Şoray: Ata’m… Seni sonsuz özlem, hasret ve sevgiyle anıyorum. Yalnız bugün değil, her gün…

Cem Yılmaz: Büyük Türk Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu toprağın yetiştirdiği büyük vizyoner, kuşaklar boyu ilham kaynağımız Atatürk… Kalbimdesin…

Gülşen Bubikoğlu: Canım Atatürk… Her zaman çok değerlisin. Minnetle, özlemle anıyorum.

Doğa Rutkay Kamal: Umudumu kaybettiğim her an, biliyorum ki izinden gidiyorum. Bir tek o yolu biliyorum. İlelebet!

Demet Sağıroğlu: Sonsuza kadar ruhumuzda, kalbimizde, fikrimizdesin.

Demet Akalın: Tüm dünyanın saygısını kazanmış, yol göstericimiz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Emre Altuğ: Şükran ve minnetle…