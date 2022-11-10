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Ünlülerden 10 Kasım mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Atatürk için sosyal medya hesaplarından mesajlar ve fotoğraflar yayınlıyor...

10 Kasım 2022 Perşembe 12:02
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Ünlülerden 10 Kasım mesajları



İşte ünlü isimlerin 10 Kasım’a dair hisleri…

Kıvanç Tatlıtuğ: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu. Anafartalar komutanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk. Kartal bakışlı paşam!

Türkan Şoray: Ata’m… Seni sonsuz özlem, hasret ve sevgiyle anıyorum. Yalnız bugün değil, her gün…

Cem Yılmaz: Büyük Türk Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu toprağın yetiştirdiği büyük vizyoner, kuşaklar boyu ilham kaynağımız Atatürk… Kalbimdesin…

Gülşen Bubikoğlu: Canım Atatürk… Her zaman çok değerlisin. Minnetle, özlemle anıyorum.

Doğa Rutkay Kamal: Umudumu kaybettiğim her an, biliyorum ki izinden gidiyorum. Bir tek o yolu biliyorum. İlelebet!

Demet Sağıroğlu: Sonsuza kadar ruhumuzda, kalbimizde, fikrimizdesin.

Demet Akalın: Tüm dünyanın saygısını kazanmış, yol göstericimiz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Emre Altuğ: Şükran ve minnetle…

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