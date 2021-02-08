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Uzmanlar uyarıyor: Antikor oluşması için ikinci doz önemli

Koronavirüs aşılamasında ikinci dozun uygulanmasına Türkiye'de bu hafta başlanacak. Uzmanlara göre antikor üretimi ikinci dozdan sonra yeterli seviyeye ulaştığı için, süreç önem taşıyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 16:55
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Uzmanlar uyarıyor: Antikor oluşması için ikinci doz önemli

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor.

28 günlük bekleme süresini tamamlayanlara ikinci doz yapılacak. Uzmanlar, ikinci dozun uygulanmasının antikor oluşumu açısından kritik önem taşıdığına dikkati çekiyor.

İlk doz alındığında aslında yarım bir tedavi olduğunu söyleyen SBÜ Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "İkinci doz aşıyı mutlaka yaptırın. Vücudumuz buna yönelik çok fazla antikor oluşturacak ve yeterli antikor seviyesine ulaşıp uzun süreli koruma sağlamış olacağız." dedi.

Eğer birinci doz aşıda bireyde ciddi alerjik reaksiyon oluştuysa, ikinci dozu almadan önce mutlaka aşı birimine haber verilmesi gerekiyor.

Savaşçı, "Gerekli durumlarda, çok ölümcül bir durumla karşı karşıya kaldıysa ikinci doz aşı ancak o durumda yapılmayabilir." diye konuştu.

"Rehavete kapılmayın" uyarısı

Aşıya rağmen kurallara uymak şart. Uzmanlar rehavete kapılmayın uyarısı yapıyor.

75 yaş üstünün ilk doz aşılama süreci de devam ediyor. İlk dozda birinci aşamanın tamamlanmasıyla sıra asker, polis ve kritik görevde çalışanlarda olacak.

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