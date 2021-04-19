- Uzun yıllar sürecek görüşmelere karnımız tok

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, aşı çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin, bir aşının daha klinik öncesi aşamayı tamamlayarak çarşamba günü Faz1 aşamasına başlayacağının müjdesini verdi.

Oktay, hali hazırda 18 aşı çalışmasının olduğunu ve bu aşılardan 7'sinin ümit verici olduğunu kaydetti. 7 aşı içinde 4’ünün klinik uygulama aşamasında olduğunu belirten Oktay, Kayseri Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen aşının son klinik aşama olan Faz III aşamasına çok yakında geçeceğini ifade etti.

Aşı çalışmalarında ciddi mesafe kat edildiğini ve klinik aşamaya gelmiş durumda olan çalışmaları sıkı takip ettiklerini vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"Bugün de güzel bir haberimiz var. Selçuk Üniversitesinden Prof.Dr. Osman Erganiş hocamızın geliştirdiği aşı adayının klinik öncesi aşamayı tamamladığı ve Faz1 aşamasına başlayacağı haberini aldık. Kısmet olursa çarşamba günü faz 1 uygulaması başlamış olacak."

- "Biz bu yolları defalarca yürüdüğümüz için nereye gideceğiniz iyi biliyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi'nin Kuran kurslarına yönelik aldığı kararı değerlendiren Oktay, Ramazan ayının ilk günlerinde böyle bir kararın açıklanmasını zamanlama olarak iyi niyetli yaklaşım olmadığını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve ilgili bakanlarla yoğun istişareler sonucunda bir kesintinin olmayacağını ve kursların devam edeceğinin netleşmiş olduğunun altını çizen Oktay, bu durumun daha da garanti altına alınması bireylerin özellikle de sendikaların gözetiminde, etkisinde kalmaması adına yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

Laikliğe de vurgu yapılarak bu açıklanınca tabi bizimde geçmişte yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var ve bu Cumhurbaşkanımızın liderliğine çözülmüştür. Milletin inançlarının garantörlüğü olarak uygulanması gereken laikliğin, tam tersi vicdanlara zincir vuracak bir araç olarak ona dönüştürülmesinden biz çok çektik. İlgili ilgisiz her şeyin ona bağlanmasıyla birlikte bu millet çok zulüm görmüştür bu ülkede.

28 Şubatları hemen hatırlayın çok sıkıntılar çekilmiştir. 60'lara kadar giden süreçleri hatırlayın. Aynı şeylerin Kıbrıs'ta yaşanmasına biz müsade etmeyeceğimizi ifade ettik. Öğretmenlerin üye olduğu bir sendikadan bahsediyoruz. Türkiye'yi eli ve ağzı kanlı bir işgalci olarak tanımlayacak kadar ileri giden bir sendikanın insafına bırakılamaz dini, milli ve kültürel değerler. Biz bu yolları defalarca yürüdüğümüz için nereye gideceğiniz iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu yolun çok net bir şekilde çıkmaz bir sokak olduğunu söyledik. Ve bu yoldan çıkmaz sokağa kimse girmesin. Buna müsade etmeyiz."

- Uzun yıllar sürecek görüşmelere karnımız tok

KKTC'ye ilişkin son dönemde gerçekleşen gelişmelere ilişkin de konuşan Oktay, "KKTC'de federasyon ve benzerlerinin artık bir çözüm olmayacağı. Artık iki eşit toplumun iki eşit egemen devletin olduğu bir yapı temelinde o platformda bir çözümü görüşebileceğimiz bir boyut var orada." dedi.