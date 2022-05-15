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Vatandaşlar müdahale etti!

İzmit'te bir kişi, tartıştığı şahsı tek yumrukla bayıltarak yere serdi, o anlar an be an vatandaş kamerasına yansıdı.

15 Mayıs 2022 Pazar 21:18
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Vatandaşlar müdahale etti!

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde cadde üzerinde bilinmeyen bir sebeple iki kişi tartışmaya başladı.

Şahısların tartışması kavgaya dönüştü.

Tek yumrukta bayılttı

Kavga eden şahıslardan biri tek bir yumrukla karşısındaki kişiyi yere serdi.

Vatandaşlar müdahale etti

Yere yığılarak bayılan şahsa vatandaşlar müdahale etti.

O anlar çevredeki apartmanlarda yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kocaeli de cadde ortasında kavgaya tutuştular #2

Bir başka sokak kavgası

Bir diğer olay ise İzmit D-100 İstanbul istikametinde meydana geldi.

Araçlarından inen iki grup, tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu, trafik ise kavga sebebiyle durdu.

Kavgaya tutuşanları ise kadınlar ayırmaya çalıştı.

Olaya ilişkin görüntü, vatandaşların telefonlarına yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
KavgaTürkiyeİzmitKocaeli
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