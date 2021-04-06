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Vefat sayısı ise 211 olarak kayıtlara geçti

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı.

06 Nisan 2021 Salı 20:39
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Vefat sayısı ise 211 olarak kayıtlara geçti

6 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2003'ü semptomatik olmak üzere toplam 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 211 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 667'ye, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 579bin 185'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 28 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 28 bin 498 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 477 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi

Bugün görülen vaka sayısı Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. Vaka sayıları son olarak 3 Nisan'da 44 bin 756'yla rekor kırmıştı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 1706'sı semptomatik olmak üzere 42 bin 551 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Güncelleme: 06.04.2021 20:52
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Türkiye
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