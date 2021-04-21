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Vefat sayısı ise 362 olarak kayıtlara geçti

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaşıldı

21 Nisan 2021 Çarşamba 20:06
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Vefat sayısı ise 362 olarak kayıtlara geçti

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2932'si semptomatik olmak üzere toplam 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 362 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 975'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 446 bin 591'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 52 bin 213 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi. Toplam test sayısı 44 milyon 728 bin 595'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 398 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Anahtar Kelimeler:
Günlük Koronavirüs Tablosu
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