Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Kokaincilere cezaevi yolu göründü
Kokaincilere cezaevi yolu göründü
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası!
Kapat

Villaya kumar baskını

İstanbul Büyükçekmece'de kumarhaneye çevrilen bir villaya baskın yapan polis, kumar oynayan ve oynatan 13 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 18 bin 190 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan kumarbazların polise ekiplerine ramazan ayı girmeden son kez kumar oynamak istediklerini söyledikleri öğrenildi.

02 Nisan 2022 Cumartesi 10:16
1503 Okunma
Villaya kumar baskını
banner108

İstanbul'da Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Büyükçekmece'de bir villanın kumarhaneye çevrildiğini tespit etti.

Türkoba Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan villayı bir süre izleyen polis ekipleri, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından perşembe günü saat 23.45 sıralarında baskın düzenlendi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın sırasında kumar oynayan 10 kişi ile işletmeci ve 2 krupiyer gözaltına alındı.

İçeride yapılan aramada bir rulet masası, çok sayıda oyun kağıdı, para yerine kullanılan renkli pullar ve POS cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin rulet ve teksas pokeri tabir edilen oyunları oynadıkları belirlendi.

''RAMAZAN AYINDAN ÖNCE SON KEZ OYNADIK''

Gözaltına alınan kumarbazların kendilerini yakalayan polise ekiplerine ramazan ayı girmeden son kez kumar oynamak istediklerini söyledikleri öğrenildi. Kumarbazlara Kabahatler Kanunu gereği toplam 18 bin 190 lira para cezası kesildi. İşletmeci ve iki krupiyer hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 bin litre sahte içki ele geçirildi
4 bin litre sahte içki ele geçirildi
Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet
Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet
Hastası tüp mide ameliyatı sonrası ölen doktora para cezası
Hastası tüp mide ameliyatı sonrası ölen doktora para cezası










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim