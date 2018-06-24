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Yabancı gazetecilerden seçimlere yoğun ilgi

TC Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yabancı basın mensupları büyük ilgi gösteriyor.

24 Haziran 2018 Pazar 20:07
Yabancı gazetecilerden seçimlere yoğun ilgi

Yabancı basın mensupları, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Anadolu Ajansının (AA) iş birliğiyle Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da kurulan "Seçim 2018" basın merkezlerinden seçim sonuçlarını izliyor.

BYEGM'den alınan rakamlara göre, seçimleri takip etmek için Türkiye'deki yerleşik yabancı basın mensupları dahil, 34 ülkeden 650'ye yakın basın mensubu akredite oldu.

Türkiye'deki seçimlere en büyük ilgiyi Fransa basını gösterirken, bu ülkeden 43 basın mensubu akredite oldu. Fransa'yı 36 gazeteci ile İngiltere, 23 basın mensubuyla Almanya takip etti. İspanya'dan 12, Yunanistan'dan 10, ABD ve Belçika'dan ise 9'ar gazeteci akredite oldu.

Merkezde, yabancı gazetecilere elektrik ve internet gibi hizmetler ücretsiz olarak sağlanırken, yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı.

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