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Yeni doğmuş bebeği torbaya koyup, bagajın üzerine bıraktılar

Konya'da meydana gelen olayda, park halindeki aracın bagaj kapağında torba içine konulmuş bir bebek bulundu. Yeni doğan ve göbek kordonunun bile üzerinde olduğu görülen bebek, çevredekilerin fark etmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebeği muayene eden Dr. Ramazan Keçeci, ''Bebeğimiz geldiğinde hipotermiye maruz kalmış, uygunsuz koşullarda göbeği bağlanmıştı. Şu an sağlığı, geldiğine göre daha iyi durumda'' dedi. Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.

18 Ağustos 2022 Perşembe 14:25
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Yeni doğmuş bebeği torbaya koyup, bagajın üzerine bıraktılar


Olay, saat 08.30 sıralarında, Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş kız bebeği görenler, polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen alınan bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hipotermiye maruz kaldığı belirlenen kız bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.

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''HİPOTERMİYE MARUZ KALMIŞTI''

Bebeği muayene eden Dr. Ramazan Keçeci, “Miadında doğduğunu tahmin ettiğimiz bebeğimiz geldiğinde tabi biraz da hipotermiye maruz kalmıştı ve uygunsuz koşullarda göbeği bağlanmıştı. Biz gerekli ilk müdahaleleri yaptıktan sonra bebeğimizi muayene ettik. Şu an sağlığı, geldiğine göre daha iyi durumda. Tabi birtakım incelemeler yapacağız ve tetkikler planlayacağız. Sonrasında inşallah sosyal hizmetlerle de görüşüp bebeğimizi daha sağlıklı bir yuvaya kavuşmasını sağlayacağız. Şu an için bebeğimiz iyi, vücut ısısı normale geldi ve beslenebiliyor ama şu an için ekstra çok fazla bir tedaviye ihtiyacı yok gözüküyor bebeğimizin” dedi.

Polis ekipleri, bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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(DHA)

Son Güncelleme: 18.08.2022 14:27
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