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Yeni seyir füzesi Çakır'ın atışı yıl sonunda yapılacak

Roketsan Genel Müdürü İkinci, "Bu sene sonunda başarıyla atışını gerçekleştireceğiz. Hızlıca TSK'ya sunacağız" dedi.

04 Ağustos 2022 Perşembe 20:50
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Yeni seyir füzesi Çakır'ın atışı yıl sonunda yapılacak
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Türkiye, savunma sanayiindeki çalışmalarına büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

Füze geliştirilmesiyle ilgili son durumu Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci anlattı.

İkinci, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Roket Yarışması için geldiği Aksaray'da, Roketsan'ın mottosunun "denizlerin dibinden uzayın derinliklerine kadar savunmanın ihtiyacı olan bütün teknolojileri geliştirebilecek bir altyapı kurmak" olduğunu söyledi.

"Başarı sağlayan ürünleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz"

Bu gayretle 3 bine yakın mühendisin AR-GE çalışmalarına devam ettiğini belirten İkinci, "Ülkemizin gururu olan ürünleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarı sağlayan ürünleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST çadırında da yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş olduğumuz mühimmatları, füzeleri ve gelişmiş platformları görebiliyoruz.

"Bu sene sonunda başarıyla atışını gerçekleştireceğiz"

Çakır füzemizin lansmanını bu sene içerisinde yaptık. İnşallah bu sene sonunda başarıyla atışını gerçekleştireceğiz. Hızlıca TSK'ya, dost ve kardeş ülkelerimizin kullanımına sunacağız." diye konuştu.

İkinci, Roketsan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği görev doğrultusunda Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağladığını ifade etti.

"Bağımsız teknolojileri geliştiriyoruz"

Türkiye'nin kendi ürettiği uyduları ve faydalı yükleri uzaya taşıyacak roketleri ROKETSAN'ın imal ettiğini dile getiren İkinci, şunları söyledi:

"Bunun için çok ciddi bir altyapı oluşturulmuş ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. ROKETSAN, 1 milyar doların üzerindeki büyük bir altyapıyı hayata geçiriyor. 2020'de Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ni açtık.

Burada ortaya çıkartılan ürünlerle ülkemizin uzay yarışında ön plana çıkabilmesi için çalışıyoruz. Bağımsız teknolojileri geliştiriyoruz."

Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimi

İkinci, milli teknolojilerle uzaya fırlatılan yerli roketlerle 2017 ve 2020'de 136 kilometreye ulaşarak Türkiye'nin bağımsız uzaya erişimini sağladıklarını vurguladı.

AA'nın haberine göre, bundan sonraki hedefin uyduları uzaya taşıyacak platformları hayata geçirmek olduğuna dikkati çeken İkinci, şunları kaydetti:

"Çok ciddi başarılara imza atıyoruz"

"Mini akıllı mühimmatlarımız şu anda en çok bilinen aile. MAM-L ve MAM-C en son ürettiklerimiz. Bunların üzerindeki teknolojiler ciddi oranda artırıldı. Dünyada klasmanındaki en iyi mühimmatlar diyebiliriz. Çok ciddi başarılara imza atıyoruz. Artık ulusal başarıyı da geçtik.

Uluslararası anlamda İHA ve SİHA'larla beraber kullanımları çok üst düzey yeteneğe kavuşmasını sağladı. Bizim milli olarak yaptığımız bu mühimmatlar, yeni akıl ve en son teknolojiyle yapılıyor. Vuruş yeteneği ve menzillerinin artırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Yeni Nesil Füzeçakır
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