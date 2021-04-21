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Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama

Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var, 84 milyonun refahını yükseltmek" dedi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 14:18
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Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama

Türkiye Ticaret Bakanı olarak atanan Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmadan önce Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Sürpriz oldu mu?" sorusu üzerine Muş, AK Parti'de siyaset yapanlar için her zaman, her türlü göreve hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Muş, "Dolayısıyla biz de ülkemize hizmet etme adına her zaman, her türlü göreve hazırdık, hazırlıklıydık. Öncesinde de konuyla alakalı benim bilgim vardı. Cumhurbaşkanımız benimle paylaştı. Türkiye'nin ihracatının artırılması, ekonomik büyüklüğünün ve refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var; 84 milyonun refahını yükseltmek" diye konuştu.

Son Güncelleme: 21.04.2021 14:28
Anahtar Kelimeler:
Mehmet MuşTürkiye Yeni Ticeret Bakanı
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