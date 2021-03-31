Yerli sprey aşıda "mutant virüs" ayrıntısı

Burun spreyi olarak kullanılacak yerli Covid aşısı Faz-1 çalışmaları için gün sayıyor.



"İntranazal Covid" aşısına ilişkin üretici firma Nanografi'den bir açıklama geldi.



Açıklamada, başarılı olması halinde aşının yılda 250 milyon doz üretilebileceği bildirildi.



Geliştirilen aşının Wuhan suşuna ek olarak İngiliz varyantında da etkili olduğu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce tespit edildi.



Ayrıca aşının mutant virüslere etkisine ilişkin bir başka detay da dikkat çekti. Numune üretimleri mart ayında başlayan aşının Türkiye'de oranı giderek artan mutant virüslere karşı hızla modifiye edilebileceği belirtildi.



Açıklamaya göre; aşının ruhsatlandırma çalışmasının ağustos ayına kadar tamamlanması bekleniyor.



İLK DENEME ANKARA'DA



10 yıl önce, başka bir proje için geliştirilen yapay akciğer modeli ve azot tankında dondurularak bekletilen akciğere özel bağışıklık hücrelerinin “uyandırılarak” Covid-19 aşısı araştırmasında kullanılmasıyla geliştirilen aşının, ilk insan denemeleri Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılacak.



TÜRKİYE'DE MUTANT VİRÜS ORANI YÜZDE 75

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüs vakalarının Türkiye'deki artışına ilişkin yaptığı açıklamada “Mutasyon her geçen gün artıyor. Şu an mutasyonun Türkiye’deki oranı yüzde 75’lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimizde var" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI: DÜNYADA İLK OLACAK

Geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burundan sprey olarak uygulanan 'İntranazal Covid' aşısının Faz 1 çalışmalarına başlanacağını duyurmuş ve "Sonuçlar başarılı olursa dünyada ilk olacak" demişti.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dün verdiği bilgiye göre, 'İntranazal Covid' aşısının yıl içinde kullanıma sunulması planlanıyor.