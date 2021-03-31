Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cezaları düşürüldü
Cezaları düşürüldü
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
15 ay hapis cezası
15 ay hapis cezası
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
57  pozitif vakaya rastlandı
Kapat

Yerli sprey aşıda "mutant virüs" ayrıntısı

Burundan sprey olarak uygulanan 'İntranazal Covid' aşısının Faz-1 denemeleri yakında başlayacak. Geliştirici firma Nanografi, spreyin mutant virüslere karşı da hızla modifiye edilebileceğini duyurdu.

31 Mart 2021 Çarşamba 12:38
347 Okunma
Yerli sprey aşıda "mutant virüs" ayrıntısı

Burun spreyi olarak kullanılacak yerli Covid aşısı Faz-1 çalışmaları için gün sayıyor.

"İntranazal Covid" aşısına ilişkin üretici firma Nanografi'den bir açıklama geldi.

Açıklamada, başarılı olması halinde aşının yılda 250 milyon doz üretilebileceği bildirildi.

Geliştirilen aşının Wuhan suşuna ek olarak İngiliz varyantında da etkili olduğu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce tespit edildi.

Ayrıca aşının mutant virüslere etkisine ilişkin bir başka detay da dikkat çekti. Numune üretimleri mart ayında başlayan aşının Türkiye'de oranı giderek artan mutant virüslere karşı hızla modifiye edilebileceği belirtildi.

Açıklamaya göre; aşının ruhsatlandırma çalışmasının ağustos ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

İLK DENEME ANKARA'DA

10 yıl önce, başka bir proje için geliştirilen yapay akciğer modeli ve azot tankında dondurularak bekletilen akciğere özel bağışıklık hücrelerinin “uyandırılarak” Covid-19 aşısı araştırmasında kullanılmasıyla geliştirilen aşının, ilk insan denemeleri Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılacak.

TÜRKİYE'DE MUTANT VİRÜS ORANI YÜZDE 75

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüs vakalarının Türkiye'deki artışına ilişkin yaptığı açıklamada “Mutasyon her geçen gün artıyor. Şu an mutasyonun Türkiye’deki oranı yüzde 75’lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimizde var" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI: DÜNYADA İLK OLACAK

Geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burundan sprey olarak uygulanan 'İntranazal Covid' aşısının Faz 1 çalışmalarına başlanacağını duyurmuş ve "Sonuçlar başarılı olursa dünyada ilk olacak" demişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dün verdiği bilgiye göre, 'İntranazal Covid' aşısının yıl içinde kullanıma sunulması planlanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin yerli aşı çalışmaları DSÖ listesine girdi
Türkiye'nin yerli aşı çalışmaları DSÖ listesine girdi
Eksi 80 derecede saklanıyor
Eksi 80 derecede saklanıyor
Tekirdağ'da Atatürk büstüne saldıran zanlı yakalandı
Tekirdağ'da Atatürk büstüne saldıran zanlı yakalandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim