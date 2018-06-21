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Yıldırım: Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'dir, PKK'dır

Ankara'nın Mamak ilçesinde konuşan "24 Haziran'dan sonra sistem daha hızlı çalışacak, bürokrasi daha hızlı hareket edecek ve Türkiye gelecek hedeflerini eksiksiz yerine getirecek" dedi.

21 Haziran 2018 Perşembe 15:18
Yıldırım: Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'dir, PKK'dır

Başbakan Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nı kast ederek "Bu ittifakın dört resmi ortağı var, bir tane de gizli ortağı var. Gizli ortak HDP'dir, PKK'dır" ifadesini kullandı. Türkiye üzerinde oyun oynandığını söyleyen Yıldırım, "Emperyal güçler Türkiye'nin güney sınırlarında bir terör devleti kurmak istiyor" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde konuşan "24 Haziran'dan sonra sistem daha hızlı çalışacak, bürokrasi daha hızlı hareket edecek ve Türkiye gelecek hedeflerini eksiksiz yerine getirecek" dedi.

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Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • İki gün var. İkinci bayramı yapmaya iki gün kaldı. Yıkım ekibine gereken cevabı verecek misiniz? İnce eleyip sık dokuyup İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçecek misiniz? Piyasada adaylar var dolanıyorlar. Bol bol konuşuyorlar, vaatte bulunuyorlar. Ortak bir noktaları var. Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun. Buna güçleri yeter mi? Bazı dost bildiğimiz ülkeler de aynı şeyi söylüyor. Türkiye bizim için önemli de Tayyip Erdoğan olmasın. Bu millet senden mi emir alacak?

  • Hiçbir eserin yok, hoş konuşuyor ama boş konuşuyor. Adama sorarlar kardeşim. Bu ülkede 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyüten iktidar kim? 1245 yeni hastane yapan kim? 20 bin km bölünmüş yol yapan kim? Ben burada bırakayım gerisini Muharrem İnce saysın. Üç gün boyunca saya saya bitiremez. O ancak polis memuruna küfür saymakla vaktini geçirsin. Başka bir iş bilmez bunlar. 

'ADAYLIĞI BELLİ OLUR OLMAZ NEFES NEFESE EDİRNE'YE GİTTİ'

  • Adaylığı belli olur olmaz nefes nefese Edirne'ye gitti. Millet de zannetti ki Selimiye'yi ziyaret edecek. Bir de baktık ki zindanda arkadaşıyla buluştu, Selahattin Demirtaş'la bir araya geldi. Bu ittifakın dört resmi ortağı var, bir de gizli ortağı var. Gizli ortak HDP'dir, PKK'dır. Herkes aklını başına toplasın. Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığına bayrağına göz dikenlere karşı bu millet dimdik 15 Temmuz'daki gibi ayaktadır.

  • Türkiye üzerinde bir oyun, plan oynanıyor. Emperyal güçler Türkiye'nin güney sınırlarında bir terör devleti kurmak istiyor. Kürtlere devlet kuracaklarmış, siz kimsiniz? Kürtlerin, Türklerin bu topraklarda devleti var.
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