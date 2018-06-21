Yıldırım: Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'dir, PKK'dır

Başbakan Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nı kast ederek "Bu ittifakın dört resmi ortağı var, bir tane de gizli ortağı var. Gizli ortak HDP'dir, PKK'dır" ifadesini kullandı. Türkiye üzerinde oyun oynandığını söyleyen Yıldırım, "Emperyal güçler Türkiye'nin güney sınırlarında bir terör devleti kurmak istiyor" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde konuşan "24 Haziran'dan sonra sistem daha hızlı çalışacak, bürokrasi daha hızlı hareket edecek ve Türkiye gelecek hedeflerini eksiksiz yerine getirecek" dedi.

İki gün var. İkinci bayramı yapmaya iki gün kaldı. Yıkım ekibine gereken cevabı verecek misiniz? İnce eleyip sık dokuyup İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçecek misiniz? Piyasada adaylar var dolanıyorlar. Bol bol konuşuyorlar, vaatte bulunuyorlar. Ortak bir noktaları var. Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun. Buna güçleri yeter mi? Bazı dost bildiğimiz ülkeler de aynı şeyi söylüyor. Türkiye bizim için önemli de Tayyip Erdoğan olmasın. Bu millet senden mi emir alacak?

Hiçbir eserin yok, hoş konuşuyor ama boş konuşuyor. Adama sorarlar kardeşim. Bu ülkede 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyüten iktidar kim? 1245 yeni hastane yapan kim? 20 bin km bölünmüş yol yapan kim? Ben burada bırakayım gerisini Muharrem İnce saysın. Üç gün boyunca saya saya bitiremez. O ancak polis memuruna küfür saymakla vaktini geçirsin. Başka bir iş bilmez bunlar.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'ADAYLIĞI BELLİ OLUR OLMAZ NEFES NEFESE EDİRNE'YE GİTTİ'