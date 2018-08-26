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Yıldırım: Türkiye’yi tehdit etmeye kalkanlar cevabı misliyle alırlar

26 Ağustos 2018 Pazar 16:51
Yıldırım: Türkiye’yi tehdit etmeye kalkanlar cevabı misliyle alırlar

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümüne halka hitap etti. Yıldırım konuşmasında ABD'ye mesaj göndererek, 'Türkiye’yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı misliyle alırlar. Muhataplarımızın bir süredir sergiledikleri anlamsız ve aymaz tavırlarından en kısa sürede vazgeçerek ilişkileri normalleştirmek için yeni bir yaklaşımı göstermelerini tavsiye ediyorum' dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları: 

1071’de Malazgirt’te, Allahû Ekber nidalarıyla buluşan bu topraklar her zaman Kubbet-ül İslam olmuştur. Milletimiz bin yıldır dünyaya hakkı ve hakikati haykırmıştır. Türk milleti, 26 ağustos 1071'de kazandığı zaferle tarihi değiştirdi ve hakkı üstün tutmak için İslam’ın kılıcı olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir medeniyetin varisidir. Bu medeniyeti geliştirerek yaşatmak hepimizin sorumluluğundadır. 

Bir yandan PKK bölücü terör örgütü, FETÖ hain örgütü ve DEAŞ ile mücadelemizi sürdürdük diğer yandan da ülkemizin kalkınması için çalışmaya üretmeye devam ettik. Terörü, 'Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız' dedik. Hamdolsun büyük oranda cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu başardık. 15 Temmuz’da 40 yıllık ihanet çetesinin oyununu 20 saate bozarak tarihimize yeni bir şeref sayfası hediye ettik.

Büyük Türkiye’ye ne ekonomik darbe girişimleri ne 15 Temmuz hain darbe girişimleri sonuç vermemiştir vermeyecektir. Türkiye ekonomisi dışa açık yapısıyla küresel rekabetin şartlarına uygun kapsayıcı bir büyüme ile yoluna devam ediyor. Finans piyasasındaki spekülatif hareketlere rağmen güçlü ekonomisiyle her türlü saldırıya rağmen Türkiye gelecek hedeflerine yürümeye devam ediyor.

Türkiye’yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı misliyle alırlar. Muhataplarımızın bir süredir sergiledikleri anlamsız ve aymaz tavırlarından en kısa sürede vazgeçerek ilişkileri normalleştirmek için yeni bir yaklaşımı göstermelerini tavsiye ediyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımTürkiyeHaberKKTC
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Gökçe Kavak 2018-08-26 17:45:17

Artık bence hem Kıbrıs Cumhuriyeti içindeki kendici yönetim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, hem de Türkiye artık eski gerginliklere, kırgınlıklara, kızgınlıklara, öfkelere ve krizlere son vermelidir. Bütün Doğu Akdeniz Bölgesi ve Türkiye olarak, hem Kıbrıs Cumhuriyeti hem de Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti (KKTC) hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), hem de Türkiye olarak bizim buna ihtiyacımız ve niyetimiz ve isteğimiz ve gereğimiz var!

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