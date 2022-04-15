Künye
Kıbrıs 16
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Sapık mahkemeye çıkarıldı
Sapık mahkemeye çıkarıldı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
KIB-Tek çalışanı mahkemeye çıkarıldı
KIB-Tek çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Flaş Haber
Ciglos’ta feci kaza!
Kapat

Yıldız Tilbe: Köpekler insanları yiyor!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sokak köpeklerine ilişkin paylaşımı nedeniyle kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği ünlülerin soruşturmayla ilgili adliyeye gelerek ifade verdi.

15 Nisan 2022 Cuma 22:00
183 Okunma
Yıldız Tilbe: Köpekler insanları yiyor!

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında ‘saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı. Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.

"İNSAN ÖLDÜREN KÖPEKLERİ..."

Konuya ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda açıklama yapan Yıldız Tilbe, ‘’Köpekleri ortadan kaldırın dediğim için çok hakaret ettiler, sadece insan parçalayan köpekleri kaldırın dediğim için. Bu kadar hakareti hak etmediğimi düşünüyorum, bana bütün hakaret edenleri burada sevgili avukatım Handan Bakbak hanımefendiyle birlikte dava açmaya geldim, daha doğrusu dava açıldı, ifade vereceğim şimdi. Köpekler insanları yiyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk’ün, Osmanlı’nın, ölülerin, dirilerin, şehitlerin teslim ettiği topraklarda onların çocuklarını yiyor. Analarını, yaşlılarını yiyor, köpekler yiyor. Daha ne olmalı? Ben bilmiyorum daha ne olmalı. Ben kimseye hakaret etmedim. İnsan öldüren köpekleri alın dedim, bu suç ise buyurun, gidiyorum. Alsınlar beni içeri’’ dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 18 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 18 kişi yaşamını yitirdi
Eren operasyonları bitti, abluka operasyonları başladı
Eren operasyonları bitti, abluka operasyonları başladı
Demir yüklü TIR gecekondunun üstüne devrildi
Demir yüklü TIR gecekondunun üstüne devrildi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim