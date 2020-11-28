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Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama

Koronavirüs tedavisi yoğun bakımda süren Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, babasının durumuyla ilgili açıklama yaptı. Vural, babasının kan değerlerinin bugün daha iyi olduğunu söyledi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 16:17
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Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama

Emre Vural, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değeri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

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