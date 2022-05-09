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Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı! 36 yaşındaki öğretmen F. N yoga kursuna gitmeye karar verdi. Talihsiz kadın iddialara göre özel ders aldığı eğitmenin tecavüzüne uğradı. Önce elle tacize uğradığını söyleyen F. N daha sonra tecavüze uğradığını belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:29
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Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

İnternette gördüğü bir ilanın ardından İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki yoga kursuna başlayan talihsiz kadının hayatı kabusa döndü. Hipnoz halinde yarı uykulu şekilde eğitmenin cinsel istismarına maruz kaldığını ifade eden F.N, eğitmen E.S hakkında şikayetçi oldu. Cinsel saldırı olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

'CİNSELLİĞİN ÖNEMİNİ DEFALARCA ANLATTI!'

Özel ders aldığı sırada tecavüze uğradığını ifade eden öğretmen F.N, Sultangazi'de çalışıyordu. Kağıthane'deki yoga kursuna başlayan talihsiz kadın beş ay boyunca kursa gitti. Kursta eğitmenin sürekli cinselliği övücü şeyler anlattığını belirten kadın, daha sonra yaşadıklarının ardından şikayetçi oldu.

İddiaya göre yoga eğitmeni, öğretmen F.N'ye tecavüz etti. Önce öğrencisini hipnoz eden eğitmen daha sonra yarı uykulu şekilde cinsel saldırıda bulundu. Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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