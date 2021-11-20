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Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme, Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Şüpheli ölüm sebebiyle küçük kızın anne babası ve bazı akrabaları emniyette ifade verdiği için cenazeye katılamadı. Diğer yakınları ise Müslüme'nin tabutu başında gözyaşlarını tutamadı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 15:24
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Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!
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Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yagal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra dün ormanlık alanda bir ağacın altında bulundu. Müslüme'nin cansız bedeninin çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde olduğu öğrenildi.

KARAMAN'A GÖTÜRÜLDÜ

Küçük kızın cansız bedeni işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Karaman'a gönderildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirilerek yıkanıp kefenlenen Müslüme'nin cenazesi, namaz öncesi polis eskortu eşliğinde annesi Selvi Yagal'ın babası İbrahim Yagal'ın Çavuşpınarı köyündeki evinin önüne götürüldü. Cenaze namazının ardından mezarlığa defnedilen Müslüme'nin yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

"HER AN GİDİP DUA EDEBİLECEĞİMİZ MEZARI OLDU"

Müslüme'nin ablası Nurcan Özcan (24), bulunsun diye çok umut ettiklerini ama nasip olmadığını belirterek, "Gelinlik giydiremedik ama Allah nasip ederse gelinliklerle son yolculuğuna uğurlayacağız. Benim hep canlı bulunması yönünde umudum vardı. Bunu hiç düşünmedim. 7 kilometre ileriye kendi imkanları ile gidemez. Zaten görevliler çıkarken zorlanmış. Görevlilerin çıkarken zorlandığı yere çocuğun kanadı mı var, nasıl gitsin. Ben burada annesinin babasının olmasını çok istedim. Soruşturmalar devam ediyordu, etmeseydi, gelme imkanları olsaydı, getirmeyi çok isterdim. Olmadı, nasip değilmiş. Annemlerin görevi bana kaldı. Layığıyla yerine getirmeye çalışacağım inşallah. Annemler Müslüme'yi son kez de görmediler. Hiç bulunmasaydı ne yapardık, her an geliyormuş gibi beklerdik. Ama şimdi her an gidip bir dua edebileceğimiz mezarı oldu, onun için mutluyuz" diye konuştu.

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