Yunanistan'a firar eden darbecilerin davasI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılandığı davanın ikinci duruşması sona erdi.



İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan eski teğmen Ferit Gök, darbe girişimini kafeteryada otururken televizyonda köprülerin kapatıldığı haberinden öğrendiğini öne sürerek, o saatten sonra gelişmeleri televizyondan takip ettiğini söyledi.



Sabah saat 07.00'ye kadar burada beklediğini, gece beklerken de uyuyakaldığını savunan Gök, sabah buradan çıktıktan sonra normal mesaisine devam ettiğini öne sürdü.



Gök, darbe girişiminden bir süre sonra da görevine devam ettiğini anlatarak, "tanık" olarak dinlenilmesi için çağrıldığı emniyette gözaltına alındığını, ardından tutuklandığını ifade etti.



Teğmen olmaları sebebiyle üst rütbedeki komutanlarına itaatsizlik edemediklerini savunan Gök, "Onlar da bizi buna alet etmişler." diye konuştu.



Tutuklu sanık Hüseyin Pehlivan da tatildeyken bölük komutanının kendisini arayıp izninin ne zaman biteceğini sorduğunu anlatarak, 14 Temmuz'da biteceğini söylemesi üzerine komutanının 15 Temmuz'da göreve başladığında kendisine haber vermesini istediğini söyledi.



Darbe girişimi günü sabah saatlerinde mesaiye başladığını ifade eden Pehlivan, Yunanistan'a kaçan eski yüzbaşı Abdullah Yetik'in kendisine hafta sonu yapılacak planlama nedeniyle hazır olması emrini verdiğini aktardı.



Pehlivan, 15 Temmuz'da akşam saat 22.15'te yat yoklamasını aldığını, bundan bir süre önce de helikopter sesleri duyduğunu aktararak, sonra haberlerden köprülerin kapatıldığını öğrendiğini anlattı.



Bu haber üzerine söz konusu helikopter seslerinin bundan kaynaklı olabileceğini düşündüğünü savunan Pehlivan, bunun sebebini ve ne yapılacağını sormak aradığı üstlerine ulaşamadığını öne sürdü.



Pehlivan, ifadeye çağrıldığı emniyete 28 Temmuz'da kendisinin gittiğini anlatarak, burada gözaltına alınıp iki gün sonra da tutuklandığını belirtti.



Tutuklu kaldığı sürede mağduriyetler yaşadığını savunan sanık Pehlivan, tahliyesini talep etti.



"KAÇMAYA FIRSATIM OLMADI"



Tutuklu sanık Fatih Mandacı da 15 Temmuz'da suç teşkil eden hiçbir eyleme katılmadığını öne sürerek, FETÖ ile bir ilgisinin bulunmadığını savundu.



Mandacı, Mahkeme Başkanının, "kaçmayı hiç düşünmediniz mi?" şeklindeki sorusuna, "Kaçmayı düşündüm ama buna fırsatım olmadı" yanıtını verdi.



Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.