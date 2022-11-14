Yürekleri dağladı!

Hainler bu kez İstiklal Caddesi'ni hedef aldı. Kadın terörist tarafından Türkiye'nin en kalabalık ve işlek caddesindeki bir banka bırakılan bombalı çanta saat 16.20'de patladı. Şiddetli patlamayla birlikte camlar paramparça olurken, kaldırım taşları yerinden söküldü. İstanbul'un çeşitli yerlerinden de duyulan Taksim'deki patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombalı çantayı getiren teröristin yakalandığını duyururken, ilk bulguların PKK/PYD terör örgütünü işaret ettiğini söyledi.

TOPKARA AİLESİNİN HİKAYESİ TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU

Masum sivillerin hedef alındığı hain saldırıdan geriye acı hikayeler kaldı. Patlamanın meydana geldiği yerde tesadüfen bulunan Topkara ailesi teröristlerin hain saldırısıyla adeta paramparça oldu. 40 yaşındaki Adem Topkara ve 37 yaşındaki Mukaddes Elif Topkara çifti patlamada hayatını kaybetti.

HAFTA SONU GEZMESİ İÇİN İSTİKLAL CADDESİ'NE GELMİŞLER

Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara çiftinin Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde ikamet ettikleri, hafta sonu gezisi için İstiklal Caddesi'ne geldikleri öğrenildi.