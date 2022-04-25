Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi

Şanlıurfa'da yaşanan bir olay görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepkiye neden oldu. Şehirde ramazan ayı dolayısıyla dilencilere yönelik uygulama yapan zabıta ekipleri, yakaladığı 13 yaşlarındaki bir çocuğu minibüse kilitledi. Bir süre araçta kilitli kalan çocuk, sıcak havadan etkilenerek araca tekme atarak ve havalandırma boşluğundan sesini duyurmaya çalıştı.

AĞLAYARAK ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Ağlayarak çevredekilerden yardım isteyen çocuğu fark edenler, zabıta minibüsünün yanına gelerek kapıyı açmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine toplanan kalabalıktakiler polisten yardım istedi.

"NAMAZ KILMAYA GİTTİM"

Bu yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Bir süre sonra araç başına gelen sürücü, camiye namaz kılmaya gittiğini, kısa süreli araç başından ayrıldığını söyledi.

Kapısının açılmasıyla araçtan çıkan ve gözyaşı döken çocuğu çevredekiler teselli etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Yaşananlar sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca zabıta görevlilerine tepki gösterildi.

Sosyal medya kullanıcılarının eleştirdiği olaya ilişkin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, dilencilik yaparken yakalanan çocuğun, ailesinin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye teslim edildiği belirtildi. (DHA)