Türkiye'de kız ve erkek çocuklarına en sık ve en nadir verilen isimler belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda en çok seçilen erkek isimlerinden biri Alparslan olmuştu. Erkek çocuklarına en çok verilen isimlerde Alparslan ismi bu yılda zirveyi korudu.



Geçtiğimiz yıl kız çocuklarına en çok Zeynep adı verilmişti. Zeynep ismi bu yıl zirveyi Defne ismine kaptırdı.

KIZ: DEFNE- ERKEK: ALPARSLAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 2024 yılında 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini, en çok tercih edilen bebek isimlerinin ise Defne ve Alparslan olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, geçen yıl nüfus kütüklerine tescil edilen bebeklerin sayısı ile en çok tercih edilen bebek isimlerine ilişkin bilgileri paylaştı.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini belirten Yerlikaya, "1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti." ifadelerini kullandı.



ALPARSLAN İSMİ BU YIL DA ZİRVEYİ KORUDU

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"En çok tercih edilen isimlere bakıldığında, kız bebeklerde Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verildi. 7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe Gökçe ismi konuldu.

Erkek bebeklerden ise 8 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 796'sına Göktuğ, 5 bin 34'üne Yusuf, 4 bin 878'ine Metehan, 4 bin 349'una ise Ömer Asaf ismi konuldu. Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum."



2023 YILINDA DA EN POPÜLER İSİMLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2023 yılında da popüler kız ve erkek çocuğu isimleri gündeme damga vurmuştu.

2023 yılı için erkek çocuklara verilen isimlerin başında sırayla Alparslan, Yusuf, Göktuğ, Ömer Asaf ve Miraç yer aldı.

Kızlarda ise Zeynep ismi ilk sırayı Asel'e kaptırdı. Sıralama Asel, Zeynep, Defne, Zümra ve Asya oldu.

Genellikle en popüler erkek ismi Yusuf olsa da 2023 verilerinde tahmin edenler yanıldı.

2023'te en popüler erkek ismi Alparslan oldu kızlarda ise ilk sırada Zeynep var. En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sın Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu.

Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti. Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.



Kız bebeklerinde ise Asel 8 bin 114 bebeğe verildi. Zeynep 7 bin 614 kız çocuğuna, Defne 6 bin 895'ine, Zümra Kadın 5 bin 382'sine verildi. En sık verilen 5inci kız bebek ismi Asya ise 5 bin 224 bebeğe verildi.