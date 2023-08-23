Avcılar'da bir doktor silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Doktor İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kıtay silahla Karahana'a ateş etti. Ardından Kıtay yanındaki kadınla birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.

"BAĞIRMA SESLERİ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIK"

Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, “Sonradan adamın vefat ettiğini duyduk." dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Kurumu önüne gelen Karahan'ın yakınları işlemlerin ardından cenazeyi aldı.

100 LİRA İÇİN TARTIŞTILAR

Dılnoza Bayramova ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile belli bir ücrette anlaştıklarını ancak Karahan'ın 100 lira az ödediği için aralarında tartışma yaşandığını dile getirdi.

Karahan'ın parayı aldıktan sonra kendisi dövüp kovduğunu ve bu durumu erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a mesaj atarak anlattığını söyledi. Kıtay ise ifadesinde, görevlilere "Yukarıda kadını dövüyorlar, gelin birlikte bakalım." diyerek görevlilerle odaya çıktığını ve kapıyı açan Karahan'ın bacağına ateş etmek istediğini, yanlışlıkla karnından vurduğunu söylediği öğrenildi.