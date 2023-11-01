Son dönemde Brent petrol fiyatları hızlı bir şekilde değişim gösteriyor. İsrail-Filistin gerilimi bu değişimde önemli bir unsur olmayı sürdürüyor. Petrol, haftanın ilk iki gününde yaşanan düşüşün ardından, halen devam eden Orta Doğu’daki gerilimin dikkatleri küresel talebe çevrilmesiyle yükseldi. Küresel gösterge Brent varil başına 85 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 81 dolara yakın seviyede işlem görüyor. Petroldeki düşüş önce motorin fiyatları üzerinde etkili olmuştu. Bugün ise akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Benzin fiyatı için de indirim yapıldı.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Benzin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 67 kuruş geriledi. İndirim sonrası benzin İstanbul'da 34,36 liraya; Ankara'da 35,01 liraya, İzmir'de ise 35,11 liraya düştü.

Litresi 40 lirayı aşan mazot fiyatı ise son yapılan 1,57 TL’lik indirimin ardından herhangi bir değişikliğe uğramadı.

BENZİN VE MOTORİN SATIŞLARINDA ARTIŞ

Yurt içi piyasalarda benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı.

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre benzin satışları, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,73 artışla 507 bin 904 metreküp oldu. Aynı ayda motorin satışları yüzde 2,73 artışla 2 milyon 876 bin 661 metreküp olarak gerçekleşti. Otogaz satışlarının yüzde 5,72 artışla 312 bin 385 ton olduğu belirtildi.

OTOGAZ SATIŞLARI GAZA BASTI

2023 yılı Ocak-Eylül döneminde hem benzin hem de motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 26,14 artışla 3 milyon 994 bin 691 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 6,57 artışla 24 milyon 29 bin 416 metreküp seviyesine ulaştı. Otogaz satışları yüzde 17,82 artışla 2 milyon 749 bin 389 ton olarak gerçekleşti.

1 KASIM 2023 ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 34,36 TL

Motorin: 37,94 TL

LPG (Otogaz): 18,16 TL

ANKARA

Benzin: 35,01 TL

Motorin: 38,62 TL

LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR

Benzin: 35,11 TL

Motorin: 38,73 TL

LPG (Otogaz): 18,23 TL