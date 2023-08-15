Akaryakıt fiyatlarında son durum sürücüler tarafından yakından takip edilirken, yeni bir zam haberi geldi. Son günlerde fiyatlarda yaşanan hareketlilikle birlikte araç sahipleri "Benzine zam var mı? Motorine zam mı geliyor? GÜncel akaryakıt fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam gelecek.

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,69 TL’ye, Ankara’da 38.19 TL’ye, İzmir’de 38,30 TL’ye yükselecek.

MOTORİN FİYATLARINA ZAM VAR MI?

Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

15 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel benzin fiyatları:

İSTANBUL

İstanbul benzin fiyatı: 36,14 TL

İstanbul motorin fiyatı: 38.34 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 16,38 TL

ANKARA

Ankara benzin fiyatı: 36,64 TL

Ankara motorin fiyatı: 38,83 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 16,29 TL

İZMİR

İzmir benzin fiyatı: 36,75 TL

İzmir motorin fiyatı: 39,00 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 16,00 TL