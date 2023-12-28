2023 yılında uygulanacak asgari ücret oy çokluğuyla kabul edildi. İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ asgari ücret kararına muhalif kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, net asgari ücretin 17.002 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın çıklamasının ardından sosyal medyada yoğun bir tartışma başladı. Asgari ücretteki 2 TL’nin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları 2 TL’lik küsuratla ilgili espriler paylaştılar.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde, asgari ücrette 2 TL’nin yanında aslında kuruşluk küsuratın da bulunduğunu, bunun bir mantığı olduğunu da belirterek, “Yeni asgari ücret brüt 20.002,50 TL, net 17.002,13 TL olacak” dedi.

Neden 2 TL?

Kıvanç, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Asgari ücretin küsuratlı belirlenmesinin mantıklı bir sebebi bulunuyor. Hem ücret ödemeleri hem de ücretler üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan prim ödemeleri günlük asgari ücret üzerinden belirleniyor. Bu nedenle asgari ücret esasında aylık olarak değil, günlük olarak belirleniyor. Günlük tutar 30 ile çarpılarak brüt asgari ücret hesaplanıyor. Günlük asgari ücretin küsuratının kesin sayıyı vermesi için brüt ve net asgari ücret küsuratlı olabiliyor.

Örneğin, brüt asgari ücret 20.000 TL olsaydı, 1 günlük asgari ücret 666,6666 diye uzayan bir sayı olacaktı. Oysa 20.002,50 TL 30’a bölününce günlük asgari ücret 666,75 TL oluyor. Yevmiye ile çalışan işçilerin ücretleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları, isteğe bağlı sigorta primleri gibi ödemeler günlük ücret üzerinden hesaplanıyor.