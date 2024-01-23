Yeni yılla birlikte baklava fiyatları da zamlandı. Her dönem fiyatıyla gündem olan baklava bu kez altınla yarışıyor. Türk Mutfağı’nın vazgeçilmez tatlarından baklavanın fiyatı yeni yıla zamlı girdi. Fiyatıyla dudak uçuklatan baklava neredeyse 1000 lirayı aşan fiyatıyla gündeme oturdu.

Baklavacılarda fiyatlar, çeşidine, kullanılan malzemeye göre 560 liradan başlıyor, neredeyse 1000 lirayı bile aşıyor. 1 dilim baklava en ucuz yerde ise 40 lirayı buluyor.

Spesiyal kategoride satılan ve en kaliteli baklava olarak bilinen midye baklava 780 lira oldu. Diğer birinci sınıf baklavanın fiyatı da 850 liraya yükseldi. Daha düşük fiyatlara da baklava almak mümkün ama sağlık açısından pek de önerilmiyor. Baklavanın kilosu kullanılan malzemenin kalitesine göre değişiyor. En hesaplı olan cevizli baklavanın kilosu bile ortalama 440 ila 650 lira arasında değişiyor. Üreticilere göre malzeme kalitesi düşük baklavanın fiyatı da düşüyor. Ancak ustalar hilelere dikkat çekiyor.

Fıstıklı baklavanın kilosu 2023 haziran ayında 500 liraydı.