İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak 81 il valiliğine, ‘’Trafik Tedbirleri’’ni içeren genelge gönderdiklerini, 26 Mart-8 Nisan tarihleri arasında, trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdıklarını aktardı.

"720 personel sivil yolcu gibi otobüslere bindi"

Denetimlerde 69 bin 11 polis ve jandarma personelinin görev alırken, 468 ortalama hız tespit sistemiyle, 19 bin 326 km’lik yol denetlendi.

Otobüs kazalarını önlemek adına ek önlemler de alındı. 720 personel; sivil yolcu gibi otobüslere binerek, sürücüleri, yolculuk sırasında denetledi.

1271 radar aracıyla, hız kontrolleri artırıldı. Drone ve helikopterlerle, 3 bin 81 saat havadan denetim yapıldı.

Geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre denetim sayısı da yüzde 30,6 artırıldı ve toplamda 4 milyon 957 bin 939 araç denetlendi.