Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 6 gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi.

Bayram tatili için yurdun çeşitli illerine giden vatandaşların geri dönüş yolculuklarının başladığını, bundan dolayı da trafik yoğunluğunun tekrar artmaya başladığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydette;

Bayramın ilk 6 gününde trafik kazalarında ise maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 6. günü 11 Nisan 2024 Perşembe gününde; 635 trafik kazası meydana geldi. 391.472 araç denetlendi. 23.813 araca hız ve radar işlemi, 23.886 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 6 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) 3.706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 6.184 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.