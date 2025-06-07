Kurban Bayramı'nın ilk gününde trafik kazaları meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kaza bilançosunu paylaştı.

Yerlikaya, "Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. Bin 128 vatandaşımız ise yaralandı." dedi.

Trafik denetimlerinin sürdüğünü aktaran Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre, 2 milyon 232 bin 715 aracın otoyollarını kullandığını dile getirdi.

HIZ VE RADAR CEZASI

Dün ise 12 bin 407 sürücüye hız ve radar işlemi yapıldığını da ifade eden Yerlikaya, "Hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.