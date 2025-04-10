Bunlar da ilginizi çekebilir

Brent petrol, 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini gördü.

4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Benzine bu gece itibarıyla 2 lira 24 kuruş indirim gelmişti.

İndirimin kararının resmileşmesi halinde benzin fiyatı, iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. Söz konusu kararın yarın itibarıyla tabelarara yansıması bekleniyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.