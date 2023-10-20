İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışma petrol fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını takibi sürüyor.

BENZİNE ZAM GELİYOR

21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor.



Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 39,62 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 33,64 satılıyor.