Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

 

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

 

Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor.

 

Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

 

Zam öncesi akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

 

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,76 liradan satılıyor.

 

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Benzinin litresi ise ortalama 40,53 satılıyor.

 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

 

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

 

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Editör: Pelin Yükselay