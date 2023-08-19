Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan kaza yapan otomobilin hız kadranının 100 kilometrede takılı kaldığı ve otomobil içerisinde alkol şişelerinin olduğu görüldü.

Türkiye'de iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 41 yaralı

Türkiye'de iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 41 yaralı

Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan H.İ. yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle beton bariyeri yerinden söken otomobil ortadan ikiye bölünerek yol kenarındaki su kanalına savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza , Bolu-Abant yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant'tan Bolu istikametine seyreden Ali Hancı idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.