Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Begüm Semir olguları aktardı.

Polis memuru, N.Ş'nin 2014-2015 yılları arasında işlemiş olduğu resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 2022 yılında Adana Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kesinleşmiş 6 yıl 10 gün hapis cezası olduğunu belirtti. Polis, TC ve KKTC arasındaki suçluların iadesine yönelik anlaşma gereğince Türkiye adlı makamları tarafından zanlının iadesinin talep edildiğini açıkladı. Polis memuru zanlının 10 Mart tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 30 gün tutukluluk emri alındığını ancak iade işlemlerinin tamamlanmadığını belirtti. Polis memuru iade işlemlerinin tamamlanması için zanlının 20 gün süreyle tutuklu beklemesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.